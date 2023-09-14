العثور على جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهري ، جثة شاب لقى مصرعه غرقا في نهر النيل بأطفيح، بعد تعرضه للغرق منذ عدة أيام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة في نهر النيل.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وبعد مرور عدة أيام على مصرعه تم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.