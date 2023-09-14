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الطوارئ الروسية: تسرب للغاز فى أنابيب بيستشانى أوميت جنوبى روسيا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:21 ص
الطوارئ الروسية: تسرب للغاز فى أنابيب بيستشانى أوميت جنوبى روسيا غاز ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن تسرب للغاز أعقبه حريق فى خط أنابيب بيستشانى أوميت - ستوروزيفكا بمقاطعة ساراتوف جنوبى روسيا ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت شركة "غازبروم ترانس غاز ساراتوف" - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل انخفاض لضغط الغاز نجم عن تسرب في أنبوب قطره 1000 مم، وهو الخط الأول من أنابيب بيستشانى أوميت-ستوروجيفكا، أعقبه حريق في المنطقة

وأشارت الشركة الى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الممتد على هكتارين.

 


الطوارئ الروسية

تسرب للغاز فى أنابيب بيستشانى

روسيا

اخبار روسيا

بيستشانى أوميت



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