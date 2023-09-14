اليوم السابع
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الصحة: فحوصات ما قبل الزواج تقى من الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:38 ص
الصحة: فحوصات ما قبل الزواج تقى من الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية احمى أسرتك فى المستقبل
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن اجراء فحوص ما قبل الزواج يحمى من الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنه والوراثية .
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين).
 
وتابعت الوزارة، في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.
 
المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.
 
اجراء فحوص ما قبل الزواج يحمى من الاصابة بالامراض المعدية
اجراء فحوص ما قبل الزواج يحمى من الاصابة بالامراض المعدية

 


الصحة

فحوص ما قبل الزواج

التثقيف الصحى



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