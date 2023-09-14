السيناتور الجمهورى ميت رومنى يعلن تقاعده ويدعو بايدن وترامب للتنحى جانبا

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن السيناتور الجمهورى البارز ميت رومنى تقاعده وعزمه عدم الترشح لفترة جديدة فى مجلس الشيوخ، بعد مسيرة سياسية شهدت ترشحه للرئاسة الأمريكية فى عام 2012.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن رومنى، سيناتور ولاية يوتاه، والمرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة عام 2012 أمام الديمقراطى باراك أوباما، والذى اختلف مع حزبه عندما صوت لصالح عزل الرئيس السابق دونالد ترامب، أعلن عدم سعيه لإعادة انتخابه فى عام 2024، وقال إنه يريد أن يفسح الطريق لجيل جديد من القادة.

وأشار رومنى بقوة إلى ضرورة أن يحذو كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والحالى جو بايدن، حذوه لتمهيد الطريق لمرشحين أصغر سنا، وجادل بأن أيا منهما لا يقود حزبه بشكل فعال لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد.

وقال رومنى فى بيان مصور: فى نهاية فترة أخرى، سأكون فى العقد التاسع. وبصراحة، لقد حان الوقت لجيل جديد من القادة. وأضاف رومنى البالغ من العمر 76 عاما إن هذا الجيل الجديد هو من يحتاج إلى اتخاذ قرارات ستشكل العالم الذى سيعيشون فيه.

وقالت نيويورك تايمز إن الإعلان كان بطريقة ما نتاج خلاف كبير بين رومنى، الحاكم السابق الثرى والمحافظ التقليدى، والحزب الجمهورى الذى شهد تحولا وتبنى سياسات حزبية أكثر صرامة فى السنوات الأخيرة.

وقال رومنى، لاشك فى أن الحزب الجمهورى اليوم يمكث فى ظل دونالد ترامب، مشيرا إلى أن اليمين المتشدد بالحزب يركز بشكل أقل على السياسة وبدرجة أكبر على الاستياء وتصفية الحسابات وانتخابات 2020.

وانتخب رومنى عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكى فى عام 2018، وعانى لإيجاد مكان داخل الحزب الذى انحرف بشدة نحو اليمين، وداخل الكابيتول، حيث لا تزال أغلبية الجمهوريين فيه موالية لترامب، على الأقل بشكل معلن.