السجن المؤبد والمشدد 15 سنة للمتهمين بقتل شخص خلال التنقيب عن الآثار بالعياط

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بقتل شخص خلال التنقيب عن الآثار بالعياط بالسجن المؤبد و معاقبة "ر . ع" بالسجن المشدد 15 سنة، لإشتراكه مع الأول في جريمة القتل.

كما عاقبت المحكمة المتهمين جميعا بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التنقيب عن الآثار.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 11258 لسنة 2021 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5752 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "أ . ع" 35 سنة، عاطل، و" ا. ع"، 45 سنة، عاطل، اشتركوا في قتل المجني عليه / م ح ، وأن المتهمين و"ج . ع" 30 سنة عامل، و" د. ع" 42 سنة يعمل بشركة، و" س . ف" 29 سنة عامل، "م . م" نجار في يوم 30 أغسطس لسنة 2023، قاموا بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني والمجني عليه في تشكيل عصابي يتخصص في التنقيب على الآثار.

أضاف أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول قام بقتل م . د عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأنه عقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا ( فرد خرطوش) وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا استقر بجسده قاصدا قتله فأحدث به الاصابات التى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة محل الاتهام السابق وامد بالسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعه وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.