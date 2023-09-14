اليوم السابع
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الرئيس السيسى يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية.. إنفوجراف

الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:26 م
الرئيس السيسى يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، "تريزا إيفوا أسانجونو" رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسامح شكرى وزير الخارجية.
 
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الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس "تيودورو أوبيانج"، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائى أو القارى.
 
وتسلم الرئيس السيسى من رئيس مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية من نظيره الرئيس أوبيانج، والذى أعرب فى رسالته للرئيس السيسى عن تقديره العميق لمصر وقيادتها.
 
شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد البرلمانى، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية فى غينيا الاستوائية.

 


الرئيس السيسي

مجلس الشيوخ

عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

غينيا الاستوائية



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