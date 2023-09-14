الرئيس السيسى يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية.. إنفوجراف

الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس "تيودورو أوبيانج"، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائى أو القارى.

وتسلم الرئيس السيسى من رئيس مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية من نظيره الرئيس أوبيانج، والذى أعرب فى رسالته للرئيس السيسى عن تقديره العميق لمصر وقيادتها.

شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد البرلمانى، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية فى غينيا الاستوائية.