وبحث مجلس الأمن الروسي - اليوم الخميس، وفقا لبيان الكرملين والتي أوردته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية - تنمية العلاقات مع دول الجوار وحلفاء روسيا، وضمان مصالح البلاد في العلاقات مع الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

وفي سياق آخر ، رأى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التشيكي كاريل ريهكا، أنه يتعين على الغرب أن يستعد لحرب طويلة في أوكرانيا وأن يتعلم كيفية التعامل مع روسيا حتى بعد انتهاء أعمال العدائية في أوكرانيا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ريهكا مع إحدى وسائل الإعلام العالمية ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم، حيث أكد أنه رغم إعراب بعض المسئولين الغربيين عن قلقهم إزاء الهجوم المضاد "البطيء" الذي تشنه أوكرانيا، إلا أنه لا يشعر بالإحباط على الإطلاق إزاء وتيرة التقدم الأوكراني.

وأضاف "هكذا يبدو الهجوم العسكري إنه ليس مثل فيلم من أفلام الحرب العالمية الثانية إنه يستغرق وقتا" مؤكدا أنه بشكل عام لا توجد قدرة لدى أي من الطرفين سواء كانت روسيا أو أوكرانيا على تحقيق أهدافه النهائية المعلنة في أي وقت قريب.

وتابع ريهكا أن الأمر لن يستمر لبضعة أسابيع بل سيستمر لفترة طويلة على الأرجح، ومن المهم أن نواصل دعم الأوكرانيين لفترة طويلة.. مشيرًا إلى أن جمهورية التشيك لا تزال لديها أسلحة في مخازنها يمكن أن توفرها لأوكرانيا.

وتوقع المسئول العسكري التشيكي أن تتصرف روسيا بشكل أقل قابلية للتنبؤ بنحو قد يشكل تهديدًا أكثر خطورة للغرب حتى بعد انتهاء الحرب.

من جانبها ، أكدت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني، أن الجيش الروسي قصف البلدات الحدودية التابعة للإقليم ثلاث مرات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الإدارة - في بيان لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن القوات الروسية أطلقت الليلة الماضية النار ثلاث مرات على بلدتين حدوديتين في سومي؛ هما يوناكيفكا ونوفا سلوبودا، وتم تسجيل أربعة انفجارات، كما تعرضت بلدات يوناكيفكا ونوفا سلوبودا للقصف.

وأضاف البيان أنه في مجتمع يوناكيفكا ضرب الروس محل بقالة بطائرة بدون طيار، مما أدى إلى نشوب حريق كما نفذ قصفاً مدفعياً تسبب في انفجارين أما في بلدة نوفا سلوبودا، أصابت طائرة بدون طيار إحدى البنايات، مما تسبب في اندلاع حريق.



