الداخلية الإيطالية: وصول 117 ألف مهاجر إلى لامبيدوزا منذ بداية 2023

فاطمة شوقى

أكدت وزارة الداخلية الإيطالية أنه وصل حوالى 116028 مهاجرًا غير شرعي إلى إيطاليا في الفترة ما بين 1 يناير و1 سبتمبر من عام 2023 الجارى ، أي ما يقرب من ضعف الفترة نفسها من عام 2022 عندما كان هناك 63498 مهاجرًا.

ووفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية فقد وصل نحو 6800 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما يمثل رقما قياسيا للوافدين إلى المنطقة الأقرب إلى القارة الأفريقية، حسبما أشار الصليب الأحمر في الدولة الأوروبية.

وأبرزت المنظمة أن العديد من هذه العائلات سافرت مع قاصرين. وأشار عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس المعروف سابقا باسم تويتر، إلى أن "عمليات النقل مخطط لها في اليوم نفسه، لكن الوضع معقد بسبب تسجيل أكثر من 100 عملية هبوط في الساعات القليلة الماضية".

ويتسع مركز الاستقبال في الإقليم لـ 400 شخص فقط، واستقبل هذا 5112 مهاجرا غير نظامي واستمر التدفق حتى ليلا بألف.

وقال عمدة لامبيدوزا ، فيليبو مانينو: "لم نشهد شيئًا كهذا على الإطلاق، حيث تمت مرافقة العشرات من القوارب الصغيرة أو إلحاقها بوحدات الإنقاذ أمام الميناء، وأخرى تمكنت من الوصول مباشرة".

كما طلب من رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التدخل بسبب "الأعداد التي لم تعد مستدامة في هذه الجزيرة".