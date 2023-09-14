وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - احتجاجها الشديد على الانتهاك المتكرر للمجال الجوي الروماني، مضيفة أنها تجري مشاورات مع الحلفاء في "الناتو" حول التطورات على الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، كما ستستدعي وزارة الخارجية رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية بشكل عاجل.

وأشارت وزارة الدفاع الرومانية أمس الأربعاء إلى أنه تم العثور على حطام قد يكون أجزاء من طائرة مسيّرة في مقاطعة تولسيا الرومانية، لافتة إلى أن حطام الطائرة بدون طيار الجديد الذي تم اكتشافه يشبه إلى حد كبير تلك التي تستخدمها روسيا، موضحة أنه يتعين على الخبراء تحديد الأسباب والظروف الدقيقة للحادث الذي أدى إلى سقوط الحطام على أراضي رومانيا.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في رومانيا أعلنت - في 8 سبتمبر الجاري - أنه يتعين على وزارة الدفاع في البلاد تحديد المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة على الحدود مع أوكرانيا بسبب هجمات الطائرات المسيّرة وعمليات الدفاع الجوي الأوكرانية، وإعداد الملاجئ للمواطنين هناك، وإنشاء نظام تحذير للمواطنين.