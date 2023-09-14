اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى وحدة سكنية بمساكن نبروه بالدقهلية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:10 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق فى وحدة سكنية بمساكن نبروه بالدقهلية حريق - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع في إحدي الوحدات السكنية في مساكن نبروه، وإلتهمت النيران محتوياتها دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بإندلاع حريق في وحدة سكنية في مساكن نبروه دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز الشرطة، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، والدفع بسيارات إطفاء وإسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وبالفحص تبين أن الوحدة السكنية ملك المواطن إبراهيم أ.ح، واندلع الحريق داخل حجرة النوم والتهمها بالكامل، وكشفت المعاينة الأوليه أن السبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 

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