الحماية المدنية تحاصر حريقا اشتعل بشقة سكنية فى حدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بشقة سكنية في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية بجوار سوق الجملة، في منطقة حدائق أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطروا على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، كما تم الاستماع لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.