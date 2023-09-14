اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تحاصر حريقا اشتعل بشقة سكنية فى حدائق أكتوبر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:26 م
الحماية المدنية تحاصر حريقا اشتعل بشقة سكنية فى حدائق أكتوبر اطفاء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اشتعل حريق بشقة سكنية في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية بجوار سوق الجملة، في منطقة حدائق أكتوبر. 
 
انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطروا على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، كما تم الاستماع لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حريق شقة

حريق شقة بحدائق أكتوبر

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة