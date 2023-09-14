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لمدة 10 سنوات..

الحكومة توافق على تعاقد جنوب سيناء مع شركة لنظافة الشوارع والمرافق العامة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:49 م
الحكومة توافق على تعاقد جنوب سيناء مع شركة لنظافة الشوارع والمرافق العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.

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