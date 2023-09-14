الحكومة توافق على تعاقد جنوب سيناء مع شركة لنظافة الشوارع والمرافق العامة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.
لمدة 10 سنوات..
الحكومة توافق على تعاقد جنوب سيناء مع شركة لنظافة الشوارع والمرافق العامةالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:49 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار
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