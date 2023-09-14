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الحكومة توافق على إضافة تصنيع طلمبات رفع المياه لـ"المصرية للصناعات الهندسية"

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:47 م
الحكومة توافق على إضافة تصنيع طلمبات رفع المياه لـ"المصرية للصناعات الهندسية" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها.
 
 

مجلس الوزراء

قرارات الحكومة

تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها

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