وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها.
الحكومة توافق على إضافة تصنيع طلمبات رفع المياه لـ"المصرية للصناعات الهندسية"الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:47 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة توافق على تخصيص أراض لهيئة مشروعات التعمير لاستخدامها فى الاستزراعالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:40 م
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام تنظيم حالات منح الجنسية للأجانبالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:39 م
"الوزراء" يوافق على تخصيص أراض لصالح محافظة أسوان لإقامة مصنع أعلاف حيوانىالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:36 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة