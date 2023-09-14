اليوم السابع
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الجيزة: بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحوض الساحل بوردان

الخميس، 14 سبتمبر 2023 08:09 م
الجيزة: بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحوض الساحل بوردان تنفيذ الجسات اللازمة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بحوض الساحل بقرية وردان
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة بدء تنفيذ الجسات اللازمة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بحوض الساحل بقرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذى بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطه الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.
 
 
بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحوض الساحل بوردان 1
بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحوض الساحل بوردان 

بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحوض الساحل بوردان 2
بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحوض الساحل بوردان 

بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحوض الساحل بوردان
بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحوض الساحل بوردان
 

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