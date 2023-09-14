"التعليم" توجه بتفعيل معارض "أهلا مدرستى" لتوفير الأدوات الدراسية

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل معارض أهلا مدرستى على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية لتوفير الأدوات الدراسية بأسعار مناسبة لأولياء الأمور فى إطار تخفيف العبء عن الأسر، فيما شددت الوزارة على عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى للطلاب من أماكن بعينها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .