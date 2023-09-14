اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 03:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: 18 مشروعًا تشارك فى COP 28 من الفائزين ضمن المشروعات الخضراء الذكية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 03:00 ص
التخطيط: 18 مشروعًا تشارك فى COP 28 من الفائزين ضمن المشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إقامة  مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور  رئيس الوزراء لعرض المشروعات الفائزة فى الدورة الثانية من المشروعات الخضراء الذكية  واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28  التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة. 
 
واكد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى التقرير أن الفكرة من المبادرة أن يتم تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، متابعًا أنه سيتم اختيار من 6 إلى 18 مشروع عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، على 
واوضح المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن الدورة الثانية من المبادرة شهدت تقدم حوالي 5700 مشروع بما يقترب من 1000 مشروع في كل محور من المحاور الستة للمبادرة.
 
وأضاف بدر أنّها مبادرة غير مسبوقة عالميًا، حيث تمكن كل المواطنين من تقديم مشروعاتهم البيئية المختلفة، موضحًا أن المشروع الأخضر هو الذي يستخدم طاقة متجددة ويسهم في تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات، متابعًا أن مصطلح ذكي يصف المشروعات التي تستخدم أيًا من أنواع التكنولوجيا، مؤكدًا أن إطلاق المبادرة جاء بسبب أن التكنولوجيا والحلول والاستثمارات البيئية تمثل المستقبل.

وزاره التخطيط

cop 28

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

تغير المناخ

الأمم المتحدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة