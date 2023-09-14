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البيت الأبيض: أمريكا لا ترى فرصة لإنهاء الصراع فى أوكرانيا بشروطها الخاصة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:16 م
البيت الأبيض: أمريكا لا ترى فرصة لإنهاء الصراع فى أوكرانيا بشروطها الخاصة جون كيربى
وكالات

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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية إنهاء الصراع في أوكرانيا في الوقت الحاضر بشروط تناسب واشنطن.

 

وحسب موقع سبوتنيك، قال كيربي عندما سئل عن إمكانية حل الصراع الأوكراني: "من الواضح أن هذا لن يحدث الآن".

 

وأشار كيربي إلى شروط السلام التي ستقبلها واشنطن: "احترام سيادة" كييف وانسحاب القوات الروسية ونجاح أوكرانيا في استعادة الأراضي المفقودة".

 

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

 


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