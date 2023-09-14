البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أركان بالم للاستثمار العقارى بـ155.6 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أركان بالم للاستثمار العقاري بحجم تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 155.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما نفذت صفقة على شركة بي أي تي لمواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 31.3 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة لاند مارك للاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول مليون سهم بقيمة 10 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 8.5 مليون سهم بقيمة 222 مليون جنيه عبر تنفيذ 65 عملية.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 25.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 152.1 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 119.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 19540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 23530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5704 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.