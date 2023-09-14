الاتحاد الدولى للاتصالات يبحث مؤشرات المخلفات الإلكترونية

كتبت هبة السيد

يعقد الاتحاد الدولي للاتصالات الاجتماع الحادى عشر لفريق الخبراء المعنى بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر فى جنيف، سويسرا وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والهدف من الاجتماع دراسة المساهمات الواردة من الأعضاء خلال فترة العمل الحالية بغية بلورة البنود التى تخضع للمناقشة، حيث يناقش الاجتماع عدة موضوعات، منها تقرير الفريق الفرعي المعني بمؤشرات المخلفات الإلكترونية في الاستقصاءات الأسرية، وتقرير من الفريق الفرعي المعني بوضع مؤشرات لقياس الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت.

كذلك يناقش تقرير من الفريق الفرعي المعني بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل وضع مؤشرات إجمالية للمهارات. ويتم تخصيص يومي 18 و19 سبتمبر لعقد اجتماع مشترك لمناقشة المنهجية النهائية للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشاور بشأن اعتماده وإصداره.