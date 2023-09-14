الإمارات والكويت تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على كافة الأصعدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويدعم الطموحات المنشودة لمستقبل التنمية في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها ويكفل لها مقومات الأمن والاستقرار ويؤكد فرصها في مزيد من التقدم والازدهار.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية -في بيان- أن الشيخ أحمد الفهد نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الشيخ محمد بن راشد وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

وأعرب الشيخ أحمد الفهد -وفقا للبيان- عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

كان الشيخ أحمد الفهد قد وصل مع الوفد المرافق له إلى دبي اليوم في زيارة رسمية حيث كان في استقباله لدى وصوله النائب الثاني لحاكم دبي الشيخ أحمد بن محمد بن راشد.