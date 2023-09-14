الإفراط فى تناول البروتين يسبب 6 مشكلات صحية أبرزها إجهاد الكلى

يعد البروتين عنصرًا غذائيًا مهمًا في نظامنا الغذائي، ونقصه يمكن أن يقلل من مناعتك، ويلحق الضرر بشعرك وبشرتك، وفقدان كتلة العضلات، ويسبب التعب، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من البروتين لا يقل خطورة عن تناول القليل منه، عندما تضيف الكثير من البروتين إلى نظامك الغذائي ولكنك تفشل في موازنة ذلك مع العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والألياف، فقد تكون سببًا في حدوث مجموعة من المضاعفات، وإليك المشاكل الصحية التى يمكن حدوثها عند اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين ، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".
الإفراط فى تناول البروتين يسبب 6 مشكلات صحية أبرزها إجهاد الكلىالخميس، 14 سبتمبر 2023 03:00 ص
تناول البروتين
كتبت ميرفت رشاد
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