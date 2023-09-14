الإفراط فى تناول البروتين يسبب 6 مشكلات صحية أبرزها إجهاد الكلى

كتبت ميرفت رشاد

يعد البروتين عنصرًا غذائيًا مهمًا في نظامنا الغذائي، ونقصه يمكن أن يقلل من مناعتك، ويلحق الضرر بشعرك وبشرتك، وفقدان كتلة العضلات، ويسبب التعب، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من البروتين لا يقل خطورة عن تناول القليل منه، عندما تضيف الكثير من البروتين إلى نظامك الغذائي ولكنك تفشل في موازنة ذلك مع العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والألياف، فقد تكون سببًا في حدوث مجموعة من المضاعفات، وإليك المشاكل الصحية التى يمكن حدوثها عند اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين ، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

المشاكل الصحية الناتجة عن اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين: ​1. إجهاد الكلى قد يؤدي الإفراط في تناول البروتين إلى وضع ضغط إضافي على الكلى، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الكلى لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل موجودة مسبقًا.



2. الجفاف يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين إلى زيادة فقدان الماء عن طريق البول، مما قد يؤدي إلى الجفاف إذا لم تقم بزيادة كمية الماء التي تتناولها.



3. عدم توازن المغذيات التركيز أكثر من اللازم على البروتين قد يؤدي إلى إهمال العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن.



4. مشاكل في الجهاز الهضمي قد يعاني بعض الأشخاص من عدم الراحة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك، عند تناول مستويات عالية جدًا من البروتين.



5. صحة العظام الإفراط في تناول البروتين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم عن طريق البول، مما قد يؤثر على صحة العظام مع مرور الوقت.