اليوم السابع
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الإسعاف الليبية: تسخير كل الإمكانيات لخدمة جهود الإنقاذ فى "كارثة درنة"

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:40 م
الإسعاف الليبية: تسخير كل الإمكانيات لخدمة جهود الإنقاذ فى "كارثة درنة" مداخلة الدكتور أسامة علي مع التليفزيون المصري
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أسامة علي، المتحدث باسم هيئة الطوارئ والإسعاف الليبية، إن كل الإمكانيات تم تسخيرها لخدمة جهود الإنقاذ ودعم الليبيين في مواجهة كارثة درنة، الناجمة عن إعصار دانيال، مؤكدا: "مشكورة مصر وتونس والجزائر وتركيا والجميع الذي ساعدنا في الأزمة".

 

أضاف أسامة علي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ليبيا تشهد فرقا عديدة تقوم بعمليات الانتشال والبحث عن المفقودين في المناطق المتضررة في المدينة، ولا توجد أي عوائق حاليا والعمل أصبح أسهل وأكثر سرعة في الإنجاز، نظرا لكثرة الفرق التي تقوم بعمليات الانتشال على مساحة 10 كيلو متر مربع بالمناطق المتضررة داخل المدينة".

 

وتابع المتحدث باسم هيئة الطوارئ والإسعاف الليبية: "الأرقام تتزايد بالنسبة للضحايا طالما عمليات البحث مستمرة، ولم يتم حتى الآن عن أرقام حقيقية على أرض الواقع، وهناك لجنة لحصر الضحايا، وليبيا ليست أرض كوارث ولم تتعرض لكارثة مثل هذه من قبل".

 

وأشار إلى وجود أكثر من 6 مستشفيات ميدانية للمساهمة في علاج المصابين جراء الإعصار، إلى جانب فرق الإسعاف والإنقاذ والإغاثة".


أسامة علي

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إعصار دانيال

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