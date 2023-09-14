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الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة بالموسم الدراسى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:08 م
الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة بالموسم الدراسى.. اعرف التفاصيل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية والإدارات الأوراق المطلوبة للتقدم للعمل بالحصة استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، موضحة أن الأولوية للأكثر في مدة الخبرة المدة التي قضاء المرشح بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس والأقدم تخرجا والأكبر سناً.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للعمل بالحصة للعام الدراسي 2023/2024:- 
 
- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية .
 
- أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع و 4 صور منه .
 
- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس .
 
- 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية .
 
- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث .
 
- 4 صور شهادة الميلاد .
 
- دوسیه موضوع به جميع المستندات .
 
- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه جار العمل على ضوابط تعيين وتسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء، وسيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.
 
وأضاف الوزير أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.
 

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