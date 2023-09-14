الأمن يضبط عددا من الجرائم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة الامن في كشف عددا من القضايا في ضبط عددا من الجرائم، حيث كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش" ، وشقيقه "مصاب بجرح قطعى – مقيمان بدائرة القسم) ، وبالانتقال والفحص ، وسؤال المصاب اتهم (عامل ، ونجله مقيمان بذات الناحية) وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وقيام الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) ببيع العديد من الكتب والملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون . عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (11400 من الكتب والملازم التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالى ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين كرهاً عنهم باستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما وضبط ( 5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جرائم السرقات ، وارتكاب (4) وقائع سرقة مختلفة ، وبيعهم المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة "سئ النية") أمكن ضبطه ، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر – مفك) واعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بمحل الضبط بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، واعترف بقيامه بسرقة بطارية سيارة أخرى حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

و نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها ضبط (صاحب مصنع "بدون ترخيص" لفرم وتعبئة الجبنة - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) وعثر بداخل المصنع على (2,116 طن جبنة "مواد خام ومنتج نهائى") مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، وكذا ضبط (3 "ديب فريزر" – 2 ماكينة "فرم ، لحام" – ميزان) وضبط (مسئول محطة وقود - كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لقيامه بالتصرف فى (1463 لتر بنزين 92) من محطة الوقود محل عمله وبيعـــها بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (شخصين ، مقيمان بالإسكندرية) لإدارتهما مخزن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، عُثر بداخله على (25,500 علبة سجائر "ماركات مختلفة") مجهولة المصدر بدون مستندات ، بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (عامل بمخبز ، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل نظافة ، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى على الكلب الخاص به وقتله من خلال ربطه من رقبته بحبل وسحبه على عامود إنارة حتى فارق الحياة وإلقائه بترعة (قدم مقطع فيديو يوثق ذلك) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لقيام الكلب بالهجوم على أحد الأغنام الخاصة به .فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول" مُقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مستأجر الشقة محل البلاغ ، وصديقه "يحملان جنسية إحدى الدول").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر مستأجر الشقة بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال جروب بتطبيق الواتس آب "خاص بالمنطقة محل إقامتهم" واتفاقه معه على التقابل بالشقة محل إقامته بقصد إستدراجه وسرقته ، وحال حضوره غافله المتهم الثانى وقام بإيثاقه بإستخدام حبل وتعديا عليه بعدد 2 سكين (عُثر عليهما بمحل الواقعة) فأوديا بحياته وإستوليا منه على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وتم بإرشادهما ضبط أحد الهاتفين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من (مزارع- مقيم بدائرة القسم) أنه حال توقفه بالسيارة خاصته بأرضه بدائرة القسم فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين حاملين عصا "شوم" بالإستيلاء منه عنوة على سيارته (ربع نقل) وبداخلها مبلغ مالى ومُحمل عليها ( موتور رش، 3 أجولة للمبيدات الزراعية). وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه والاستيلاء على المسروقات، وأرشدوا عن كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

و قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية و ضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (3 فرد محلى وعدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 3 متهمين.و تنفيذ عدد (841) حكم قضائى متنوع. مديرية أمن دمياط وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) وضبط عدد (37) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية– 12 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 23 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 37 متهم لـ 24 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,370 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو وزنت 2,60 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,745 كيلو جرام- كمية من مخدرالأفيون وعدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 19 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية.وتنفيذ عدد (888) حكم قضائى متنوع تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وقامت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) لقيامهم بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، وبحوزتهم (مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية وأجنبية" - 2 سيارة خاصة بإثنين منهم) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب رصد الأجهزة الأمنية منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. متضمناً صورة لسيارة نقل جماعى حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بدون اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة وقائدها (سائق بإحدى شركات النقل الجماعى- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول) لقيادته السيارة بدون رخصة تسيير وبدون لوحة معدنية خلفية.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

و قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة"، أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط ( 2 مصنع لتدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة "متهالكة") بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (283 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت المحركات المرتجعة الملوثة "متهالكة" مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة– 39 طن مواد خام تستخدم فى عملية تدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة– 38 طن منتج نهائى لزيوت المحركات والشحوم المغشوشة "منسوب إنتاجها لشركات وهمية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .