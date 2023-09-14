الأرصاد: انتهاء بقايا العاصفة "دانيال" فى مصر.. ولا تضرر لأى منطقة بالمحافظات

محمد شعلان

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، انتهاء بقايا العاصفة دانيال التي دخلت مصر قادمة من ليبيا خلال الأيام الماضية، قائلة: "في تحسن كبير في الأحوال الجوية في المنطقة الغربية، وباقي العاصفة دانيا انتهى تماما من الجمهورية".

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، عدم تضرر أي مناطق على مستوى الجمهورية من العاصفة دانيال، مؤكدة أن العاصفة مرت بسلام لأنها بعد دخولها لمصر فقدت قواتها بشكل كبير وانتهت تماما.

وتابعت: "بداية من غدًا الخميس سنشهد استقرار تام في الأحوال الجوية بكافة مناطق الجمهورية ومفيش سقوط أمطار"، لافتا إلى أن درجات الحرارة بدأت تنخفض وتعود للمعدلات الطبيعية من 33 إلى 34 درجة مئوية.