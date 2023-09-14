الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وغطاء سحابى يحجب جزءًا من أشعة الشمس

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وغطاء سحابى يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية تأتى كما يلى :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية

السواحل الشمالية 30 درجة مئوية

جنوب سيناء 36 درجة مئوية

شمال الصعيد 35 درجة مئوية

جنوب الصعيد 38 درجة مئوية

و يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.