افتتاح معرض المشغولات اليدوية "أيادى مصر" بمصنع سكر كوم أمبو.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

افتتح شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، معرض المشغولات اليدوية "أيادى مصر" بمصنع سكر كوم أمبو، فى إطار الدعم والتمكين الاقتصادى للمرأة.

حضر الافتتاح، أحمد سعيد، منسق وحدة منصة أيادى مصر والدكتورة أسماء بسطاوى، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بالإضافة إلى أحمد مصطفى، مدير العلاقات العامة بمصنع السكر.

أكد أحمد سعيد، منسق وحدة منصة أيادى مصر، فى بيان صحفى، أن المعرض تم تنظيمه بمشاركة نوادى المرأة بمديرية الصحة وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.

وأضاف أحمد سعيد، أن ذلك يأتى ضمن سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المختلفة، لاستمرار الجهود وتفعيل برتوكولات التعاون المبرمة للتوسع في تنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة التى تهدف إلى دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة باعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى دورها في إيجاد الفرص المناسبة لتحقيق الترويج والتسويق الجيد وتشجيع المرأة والشباب لاستثمار مهاراتهم وأفكارهم الإبداعية في إنتاج المزيد من الأعمال والمشغولات الحرفية المميزة.

وأوضح رئيس وحدة أيادى مصر، أن المعرض شمل عدد من الأقسام والمنتجات المتنوعة ومنها الملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية باستخدام جريد النخل وخامات البيئة، فضلاً عن الحلى والإكسسوارات ومنتجات الخرز، وغيرها من المنتجات الحرفية والبيئية الأخرى.



جانب من المعروضات



رئيس مدينة كوم أمبو يستعرض منتجات المعرض