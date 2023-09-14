اذهب بعيدًا عن المدن لتكتشفها.. نجوم درب التبانة تظهر براقة الخميس والجمعة

كتب محمود راغب

الكثير من عشاق رصد النجوم وخاصة أولئك الذين يذهبون إلى المناطق البرية في إجازة نهاية الأسبوع بعيداً عن أضواء المدن وفي ليلة خالية من وجود القمر مثل يومي الخميس والجمعة 14-15 سبتمبر 2023، يستطيعون رؤية حزام درب التبانة بعد غروب الشمس وبداية الليل وهو يزين قبة السماء. وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كل ليله من حياتك هي ليله تحت درب التبانة ؟ والمقصود بذلك أن كل نجم يمكن رؤيته بالعين المجردة في كل جزء من السماء يوجد ضمن مجرتنا.

وحزام درب التبانة شريط براق وضبابي من النجوم بعرض حوالي 100.000 سنة ضوئية وبسماكه 1000 سنه ضوئية فقط ويمكن رؤية ذلك الحزام المرصع بالنجوم في كافة الوطن العربي خلال الفترة الحالية وعند النظر اليه فنحن ننظر جانبيا إلى المستوى النحيل لمجرتنا درب التبانة.

يجب التذكير بأن حزام درب التبانة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة من داخل المدن لذلك يجب الابتعاد إلى مناطق مظلمة بشكل كافي لرؤيته دون الحاجة لاستخدام تجهيزات خاصة، فعلى سبيل المثال سكان مدينة جدة يمكنهم الاستماع برؤية النجوم في (وادي القمر) نحو الشمال والذي يبعد ساعة بالسيارة في بلدة عسفان ويفضل ان يكون الرصد في ليلة يكون القمر فيها غير موجود في السماء كما هو الحال الليلة او في الليالي المقبلة.