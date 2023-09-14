الرئيسية أخبار عاجلة "إكسترا نيوز": انقطاع كامل لشبكة الكهرباء فى عموم نيجيريا الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:53 م برج كهرباء -أرشيفية كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل، بانقطاع شبكة الكهرباء بالكامل في عموم نيجيريا. نيجيريا الكهرباء انقطاع الكهرباء سبب انقطاع الكهرباء اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة نيجيريا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:07 م نيجيريا تنشر مئات المراكز لمد مظلة الحماية الاجتماعية بين مواطنيها الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:11 م مقتل 7 أشخاص جراء هجوم مسلح على مسجد فى نيجيريا السبت، 02 سبتمبر 2023 05:54 م التضخم فى نيجيريا يسجل مستويات قياسية منذ عقدين متجاوزا نسبة 24% الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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