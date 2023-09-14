اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"إكسترا نيوز": انقطاع كامل لشبكة الكهرباء فى عموم نيجيريا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:53 م
"إكسترا نيوز": انقطاع كامل لشبكة الكهرباء فى عموم نيجيريا برج كهرباء -أرشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل، بانقطاع شبكة الكهرباء بالكامل في عموم نيجيريا.

 


نيجيريا

الكهرباء

انقطاع الكهرباء

سبب انقطاع الكهرباء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة