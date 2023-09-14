إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع بأكبر شوارع الإسماعيلية وسحب المياه المتراكمة

الإسماعيلية - السيد فلاح

نجحت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية ، بإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع شبين الكوم والمدارس بمنطقة عرايشية مصر، وهو أكبر شوارع المحافظة، وسحب المياه المتراكمة، وإعادة الحركة المرورية.

وتلقت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتراكم مياه بشارع شبين الكوم والمدارس بمنطقة عرايشية مصر، وهو أكبر شوارع المحافظة، مما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية بالطريق.

وعلى الفور تم إبلاغ مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس والتي أفادت بوقوع كسر بإحدى مواسير مياه الشرب بمنطقة مساكن السريع التابعة لحي ثالث الإسماعيلية ومن ثم إصلاح الماسورة من قبل مرفق المياه.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثان بسحب المياه المتراكمة بالمنطقة المذكورة وتم إعادة فتح الطريق بكامل طاقته.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية بالتعامل الفوري والسريع مع الأزمات التي تواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا.