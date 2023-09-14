اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة نجل ولى العهد اليابانى بفيروس كورونا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:44 ص
إصابة نجل ولى العهد اليابانى بفيروس كورونا ولى العهد اليابانى الأمير أكيشينو
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت وكالة البلاط الإمبراطورى اليابانية، اليوم الخميس، أنه ثبتت إصابة الأمير هيساهيتو، نجل ولى العهد اليابانى الأمير أكيشينو، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الأمير أصيب بالحمى أمس الأربعاء عقب عودته إلى المنزل من المدرسة، وتم إجراء اختبار له للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وكانت نتيجته سلبية.. مشيرة إلى أنه تأكدت إصابته بالفيروس عند إجراء اختبار جديد صباح اليوم.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمير هيساهيتو، وهو نجل شقيق الإمبراطور الياباني ناروهيتو والثاني في تريب ولاية العرش بعد والده، سيحصل على راحة حتى يوم الإثنين المقبل.

وقال مسئولون يابانيون إن نتائج الاختبارات التي أجريت لوالدي الأمير جاءت سلبية.


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