إصابة عامل بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح نارى فى طما بسوهاج

أستقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج عامل مصاب بطلق نارى بالبطن فتحتى دخول وخروج وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعى وذلك على إثر قيامه بالعبث بسلاح نارى كان بحوزته أثناء تواجده بالمنزل.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالبطن أثناء عبثه بسلاح نارى غير مرخص وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورد إشارة من مستشفي طما المركزي تبلغ لمركز طما بوصول المدعو علي م ف م 40 سنة عامل ومقيم بناحية أم دومه دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسري فتحتي دخول وخروج وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي " .

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده بمنزله وحال قيامه بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم ضبط السلاح المستخدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.