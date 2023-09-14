إصابة طبيبين و3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه محافظة سوهاج حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إختلال عجل القيادة بيد قائد السيارة، نتج عن الحادث إصابة طبيبه بمستشفى سوهاج الجامعى، وطبيب بمستشفى سوهاج التعليمى، و3 آخرين من مستقلى السيارة تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة س.ح. م 47 سنة طبيبة مستشفى سوهاج الجامعى بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ر . و . ع 18 سنة بجرح قطعى بالرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالزراع الأيسر، وإصابة ن . و . ع 10 سنوات بسحجات وكدمات متفقة بالجسم، وإصابة و . ع . ع 49 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س . س . ا 70 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات إلى مكان الواقعة، وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

يذكر أن قرية البوره بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، شهدت وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين إحدهما ربع نقل على الطريق نتج عن الحادث إصابة 2 بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى برديس لتقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى برديس يفيد بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين.

وعقب الإنتقال والفحص تبين بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين إحدهما سيارة نقل على الطريق بناحية قرية البوره دائرة مركز ومدينة البلينا نتج عن اللحادث إصابة ع . أ . ر 43 سنة بإشتباه كسر باليد اليمنى، وإصابة م . ج . م . ع 23 سنة بإشتباه كسر بالساعد الأيمن تم تقديم الرعاية الطبيبة للمصابين.