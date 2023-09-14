اليوم السابع
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إصابة شخصين بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية في البدرشين

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:17 م
إصابة شخصين بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية في البدرشين متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية، في قرية أبو رجوان القبلي بالبدرشين، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص في قرية أبو رجوان القبلي بالبدرشين. 
 
 
انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى البدرشين المركزي.
 
 
استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وتم تحديد هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مشاجرة بالبدرشين

نشوب مشاجرة بالبدرشين

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