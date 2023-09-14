إصابة سائق وطفلته فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب سائق وطفلته فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى نفق مدينة بنى سويف على الطريق الصحراوى الشرقى نقلتهما سياراة الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل أعلى نفق مدينة بنى سويف على الطريق الصحراوى الشرقى.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من أحمد محمد علي 41 سنة سائق ومصاب اشتباه كسر في العمود الفقري وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وطفلته رحمة 12 سنة مصابة جرح قطعي بالفخد و كسر في القدم اليمنى جروح وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمان محافظة القاهرة ، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.