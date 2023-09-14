اليوم السابع
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إحالة حارس للمحاكمة لاتهامه بسرقة مدرسة بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:01 م
إحالة حارس للمحاكمة لاتهامه بسرقة مدرسة بمدينة 6 أكتوبر ارشيفيه
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة حارس للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مدرسة يعمل بها بمدينة 6 أكتوبر.
 
فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
 
كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن هوية المتهم بسرقة مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن حارس المدرسة وراء سرقتها، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، لسرقة بعض الأجهزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن حارس المدرسة وراء ارتكاب الواقعة. 
 
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 
 
 

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

جرائم السرقة

سرقة مدرسة



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