إحالة حارس عقار للمحاكمة لتنقيبه عن الآثار أسفل منزل فى الهرم

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة حارس عقار للمحاكمة الجنائية لاتهامه ب التنقيب عن الآثار أسفل منزله بالهرم.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بمنطقة الهرم، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار،، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.