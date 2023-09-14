وأدلى بودانوف بمثل هذا التصريح، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، على خلفية زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بودانوف إن كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية 122 ملمترا و152 ملمترا وصواريخ لقاذفات صواريخ متعددة من طراز "جراد" منذ شهر ونصف، ووفقاً لوسائل الإعلام الغربية يسعى الكرملين خلال زيارة كيم جونج أون إلى تأمين إمدادات الذخيرة من كوريا الشمالية مقابل أسلحة أخرى، فضلاً عن التكنولوجيا والنفط.

وكانت نيويورك تايمز قد أفادت، نقلاً عن مصادر، بأن بوتين يسعى للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، بينما يريد كيم جونج أون من روسيا تزويد كوريا الشمالية بتكنولوجيا متقدمة للأقمار الصناعية والغواصات النووية، كما يسعى كيم للحصول على مساعدات غذائية لبلاده.

وفي السياق ذاته قال البيت الأبيض إن بوتين وكيم تبادلا الرسائل مؤخرا وإن زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى بيونج يانج يوليو الماضي تضمنت مناقشات حول صفقة الأسلحة.