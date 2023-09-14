اليوم السابع
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أمن الجيزة يكشف غموض مقتل تاجر داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:45 م
أمن الجيزة يكشف غموض مقتل تاجر داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض مقتل تاجر داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن شخصين استدرجاه، وأنهيا حياته لسرقته، وتم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة تاجر به إصابات. 
 
 
بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن شخصين استدرجا المجني عليه لشقة مستأجرة، واعتديا عليه حتى فارق الحياة، واستوليا على متعلقاته.
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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