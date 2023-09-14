أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023.. تراجع الطلب على السبائك

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 وسجل الذهب استقرار لجميع الأعيرة المتداولة في السوق المصري، وسط هبوط في الطلب على السبائك والجنيهات الذهب.

عيار 21 يسجل 2195 جنيها.

عيار 18 يسجل 1881 جنيها.

عيار 14 يسجل 1463 جنيها.

توقعات شعبة الذهب

توقع عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية والتي بدأت من شهر مايو 2023 إلى نوفمبر 2023

وأشار إلى أن وزارة التموين تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء لمد مبادرة السماح بدخول الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون إضافة الجمارك.

وكشف عمرو المغربي ، أن هناك انتعاشا ملحوظا في الطلب على المشغولات الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك مع حدوث تراجع ملحوظ فى أسعار الذهب لكافة الأعيرة المتداولة بالأسواق لتقترب من مستوياتها بالربع الأول من 2023.