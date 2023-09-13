5 فوائد للبن السرسوب من الأبقار والجاموس.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن لبن السرسوب من الأبقار والجاموس والذى يعرف بـ"لبن المسمار"، يختلف عن الحليب الطبيعى، لكنه يحتوى على كثير من الفوائد، أهمها:

1- يحتوى على خمسة أضعاف من البروتين وفيتامين A وثلاثة أضعاف من فيتامينD مقارنة بما موجود فى الحليب الطبيعي.

2- يحتوى على نسبة أقل من سكر الحليب مقارنة بما موجود فى الحليب الطبيعي..

3- يحتوى على نسبة عالية من المعادن وخاصة الكالسيوم والفسفور.

4- يحتوى على نسبة عالية من الدهون.

5- يحتوى على نسبة عالية من المواد الصلبة الكلية قد تصل إلى 27% عكس الحليب الطبيعى الذى لا تتجاوز فيه نسبة المواد الصلبة الكلية عن 13%.

وأشارت إلى أن اللبن الجاموسى يحتوى على دهون وبروتين وسعرات حرارية أكثر من نظيره البقرى، ويستغرق وقت أطول فى الهضم، على عكس البقرى فهو أخف وأسهل.

ويحتوى اللبن الجاموسى على كميات من الماء والكوليسترول والبوتاسيوم والصوديوم أقل من اللبن البقرى، مشيرة إلى أن اللبن الجاموسى لونه أبيض ناصع، فيمت يميل اللبن البقرى للإصفرار.