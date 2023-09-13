اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول طائرتين إماراتيتين تحملان مساعدات إغاثية إلى ليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:17 م
وصول طائرتين إماراتيتين تحملان مساعدات إغاثية إلى ليبيا اعصار دانيال
أ ش أ

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وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي فى ليبيا طائرتان تحملان مساعدات إغاثية إماراتية عاجلة ضمن جسر جوي تسيره الإمارات للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة مئات القتلى وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء، أن الطائرتين حملتا على متنهما 150 طناً من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثية العاجلة .

كانت عاصفة "دانيال" والتى ضربت ليبيا قد خلفت مئات القتلى والمفقودين فى كارثة هى الأكبر من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عاما حيث جرفت السيول المبانى واقتلعت الأشجار من جذورها.

 


ليبيا

الامارات

العاصفة دانيال

امطار



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