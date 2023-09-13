اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:00 ص
وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. 
 
وكانت قدقامت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك بتغيير الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture  تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".
 
وكان فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد قدم أمس التعازى للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.
 
 

العاصفة دانيال مباشر

العاصفة الرملية

اعصار دانيال بث مباشر

عاصفة الآن

ما هو إعصار دانيال

قوة إعصار دانيال

شدة إعصار دانيال

هل يصل دانيال إلى القاهرة

عاصفة القاهرة

عاصفة دانيال

عاصفة دانيال الآن

اعصار دانيال ليبيا مباشر

عاصفة دانيال مباشر

اعصار دانيال بث مباشر

اعصار دانيال مصر

الطقس

اعصار دانيال مباشر

اعصار دانيال بنغازي

اعصار دانيال الان

اعصار في ليبيا

لماذا سمي اعصار دانيال بهذا الاسم

عاصفة التنين 2023

عاصفة التنين في مصر

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم

طقس إسكندرية

الطقس في القاهرة

الطقس في مصر

الطقس غدا

الطقس في سيوه

الطقس في مطروح

العاصفة دانيال في مطروح

العاصفة دانيال في سيوة

اعصار دانيال مباشر الان

عاصفة دانيال الان

تتبع اعصار دانيال




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة