وزارة السياحة والآثار المصرية تشارك لأول مرة في معرض ITB China بجمهورية الصين

كتب محمد أسعد

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، لأول مرة، في فعاليات معرض ITB China الذي يُعقد حاليًا بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه المشاركة فى إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق الصينى الذي يعد أحد الأسواق السياحية المستهدفة، كما أنه يعد من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة عالمياً.

,ترأس الوفد المصرى المشارك في فعاليات المعرض عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما يضم الوفد وليد حسين مدير عام المعارض والفعاليات بالهيئة، وبسمة عزت الخطيب عضو بإدارة المكاتب الخارجية والمسئولة عن ملف الصين بالهيئة.

وأشار عمرو القاضي إلى أهمية المشاركة في فعاليات هذا المعرض حيث أنه يعد فرصة للتعرف على السوق الصيني ومتطلبات سائحيه، وشركات السياحة والمنصات الإعلامية الصينية التى يمكن التعاون معها لجذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة من الصين إلى مصر بعد فترة إغلاق دامت 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، عقد عمرو القاضي عدة لقاءات مهنية مع منظمى الرحلات وشركات السياحة الصينية منها C Trip و CYTS وذلك لبحث سبل التعاون لجذب مزيد من السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، وذلك فى إطار خطة الترويج السياحى التى تنتهجها الهيئة للعودة بأعداد السائحين الصينيين إلى مستوياتها في عام 2019.

هذا بالإضافة إلى عقد لقاء مع منظمى معرض ITE Hong kong الذى يعد أحد أهم المعارض السياحية فى هونج كونج وذلك لبحث المشاركة المصرية بالمعرض خلال السنوات القادمة.

وفي إطار الترويج للمقصد السياحي المصري، نظم الجناح المصري مسابقة لزائريه تتضمن أسئلة عن مصر وسيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية فعاليات المعرض وتقديم رحلة سياحية لهم إلى المقصد السياحي المصري للاستمتاع بالمقومات السياحية التي يتمتع بها واكتشاف المنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة به.

وتشارك الهيئة بجناح تبلغ مساحته 99 متر مربع، ذو تصميم متميز يعكس الحضارة المصرية القديمة والمنتجات السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى.

ويضم الجناح المصري أربعة شركات سياحة مصرية وشركة مصر للطيران.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة شنغهاى تعد واحدة من أكبر المدن الصينية وهى ثانى أكبر مدينة مصدرة للسياحة فى الصين بعد العاصمة الصينية بكين، كما أنها تعتبر تجمع لأكبر منظمى الرحلات وشركات السياحة بالسوق الصينى، ويشارك بالمعرض هذا العام ما يقرب من 50 دولة.