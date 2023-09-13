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وزارة الخارجية تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار فى ليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:52 م
وزارة الخارجية تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار فى ليبيا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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تستمر وزارة الخارجية والقنصلية العامة ببنغازى فى متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار.

 

في هذا الإطار، تنسق القنصلية المصرية في بنغازي مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على انقاذ الناجين وإيواءهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية. وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصاً من الضحايا المصريين وتم نقلهم جواً إلى أرض الوطن.

 

كما قامت القنصلية المصرية في بنغازي بتشكيل خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، وخصصت الرقم التالي للتواصل مع القنصلية المصرية (00218916816025).

 

في ذات السياق، قامت وزارة الخارجية المصرية بتفعيل غرفة لإدارة الأزمة بالقطاع القنصلي لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، وخصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات أهالي الضحايا والمواطنين المصريين المتواجدين في دولة ليبيا لتقديم العون والدعم والإرشاد والإفادة بالمستجدات (01283176894).

 

هذا، وتنعي وزارة الخارجية ببالغ الحزن والآسى أبناء الوطن، وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا.


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