واشنطن تعتبر أى تعاون عسكرى بين بيونج يانج وموسكو "مثيرا للقلق"

وكالات

اعتبرت الولايات المتحدة الأربعاء أن التعاون بين موسكو وبيونج يانج فى المجال العسكرى أو الأقمار الاصطناعية "مثير للقلق"، وذلك بعد لقاء جمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكى جون كيربى "نحن بالطبع قلقون من أي تعاون دفاعى ناشئ بين كوريا الشمالية وروسيا"، في حين اعتبر المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أن التعاون بين الطرفين فى مجال الأقمار الاصطناعية "مثير للقلق وقد يكون انتهاكا لقرارات مختلفة صادرة عن مجلس الأمن الدولى".