هيئة الطاقة المتجددة: حصول مشروع بنبان للطاقة الشمسية على الرخصة الذهبية

كتبت منال العيسوي

أكد المهندس أمجد الحويحى، رئيس قطاع البحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بدأت منذ حوالى 30 عاما من خلال المنح بمشروعات لطاقة الرياح، ثم انتقلت بعد ذلك لمرحلة أخرى وشكل أخر من التمويل قائم على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق القروض والتمويل الذاتى للدولة، مثل مشروعات بنبان وجبل الزيت.

وأشار الحويحى خلال الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة، على هامش فعاليات المنتدى المصرى الاول للاستثمار البيئى والمناخى، إلى الحوافز الإستثمارية والتسهيلات التى تعطيها الدولة للمستثمرين، عن طريق تخصيص أرض أو أعفاءات جمركية على المعدات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، و إعفاءات ضريبية.

وأكد الحويحى أن هناك بعض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حصلت على الرخصة الذهبية، كمشروعات قومية وصديقة للبيئة منها مشروع بنبان، وأن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قدمت برامج تدربيبة لدعم الشركات التى تقوم بتنفيذ وحدات وطاقة شمسية فوق الأسطح.