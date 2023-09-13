اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:24 م
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نيوزويك: طفل يبتلع 8 إبر فى بيرو والأطباء يكتشفون مفاجأة عند فتح بطنه

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:10 م
نيوزويك: طفل يبتلع 8 إبر فى بيرو والأطباء يكتشفون مفاجأة عند فتح بطنه الإبر
كتب محمد جمال

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قام أطباء بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين بعدما ابتلع 8 إبر حقن أثناء لعبه فى شمال شرق بيرو، حسبما ذكرت شبكة نيوزويك.
 
نيوزويك
نيوزويك
 
أفاد الطبيب إفراين سالاسار بأنهم عندما قاموا بفتح بطن الطفل فى غرفة العمليات، اكتشفوا وجود تلك القطع المعدنية وتبين أنها فى الواقع إبر.
 
الإبر
 
ووفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، فإن الإبر كانت مستخدمة فى تطعيم الحيوانات فى مزرعة تعمل بها والدة الطفل.
 
يقيم الطفل، الذى لم يكشف عن اسمه، فى منطقة تاراتوبو الزراعية، وتبعد حوالى 622 كيلومترًا عن العاصمة ليما.
 
وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".
 
وبعد إجراء الجراحة، أصبحت حياة الطفل ليست فى خطر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

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