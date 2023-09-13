ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوى بأسوان

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحية ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" على بُعد نحو 10 كيلو متر من كمين السباعية شمال محافظة أسوان.

وأسفر الحادث عن مصرع "السيد عويس السيد، 48 سنة"، بينما أصيب كلاً من: "عفاف رجب عبد العزيز 45 سنة والطفلة زهرة مصطفى محمود 5 سنوات وشقيقها الطفل حمزة 3 سنوات، أية محمد عبد الرازق 19 سنة، هبة محمد عبد العزيز 21 سنة، مشالى محمد عبد الله 40 سنة، منى عبد العال عبد الرحمن 25 سنة، صلاح على احمد 46 سنة، أمل محمد محمود 28 سنة، حمزة محمود حسين 37 سنة، عاطف نبيل ابو العلاء 51 سنة، جمعة أمين عيسى 64 سنة، مصطفى عبد المقصود عبد الماجد 47 سنة".

وتنوعت الإصلبات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات، وتم نقل المصابين بواسطة 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى حورس بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.