اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:08 م
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نائب الممثل المقيم لليونيدو: مصر نجحت فى الربط بين البيئة والمناخ بالاستثمار

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:10 م
نائب الممثل المقيم لليونيدو: مصر نجحت فى الربط بين البيئة والمناخ بالاستثمار منتدى الاستثمار البيئى والمناخى الأول
كتبت منال العيسوي

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أكد سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى القاهرة، "أن  مصر نجحت في الربط بين البيئة والمناخ بالاستثمار، مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة، حيث إن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على البيئة وخو صناعة تدر دخل.
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‏وأوضح سيلفان خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار البيئى والمناخى الأول، عرض  فرص تعزيز الاستثمار في مجال السياحة البيئية، تحت عنوان  السياحة البيئية والاقتصاد الحيوي"، أنه لذلك حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الشراكة مع مصر، في مختلف خطوات تطوير ملف السياحة البيئية، سواء تأهيل البنية التحتية وفتح مناطق جديدة، أو تقديم الخدمات وتعزيز العلاقة مع السكان المحليين.
 
وأشار سيلفان، إلى التجربة الملهمة في محمية وادي الحيتان، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية والتي وضعت مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، والتجارب الناجحة لتطوير المحميات ودعم السياحة البيئية في محميات رأس محمد ونبق ووادي الريان وسيوة.

اليونيدو

السياحة البيئية

منتدى الاستثمار البيئى

وادى حيتان

راس محمد



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